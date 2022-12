Mobilezone übernimmt Siga Exchange

Mobilezone kauft in Deutschland seinen langjährigen Geschäftspartner Siga Exchange und das dazugehörige US-Army-Geschäft. Dies teilt das Unternehmen mit. Man wolle das sich bietende Synergiepotenzial gut nutzen und das bestehende Geschäft an den jeweiligen Standorten von Siga ausbauen, heisst es weiter.

"Siga ist eine wertvolle Ergänzung für Mobilezone", lässt sich Wilke Stroman, CEO des Deutschlandgeschäfts des Unternehmens zitieren. Die Akquise stärke das Geschäft mit der Deutschen Telekom, so Stroman.

Siga Exchange mit Sitz in Heilbronn betreibt in Deutschland das Telekommunikationsgeschäft an den elf deutschen Stützpunkten der US-Army. Dabei verkauft das Unternehmen überwiegend Angebote der Deutschen Telekom. Im zu Ende gehenden Jahr erzielt Siga einenUmsatz von rund 6 Millionen Euro.

Zu weiteren Details und zum Kaufpreis haben Mobilezone und Siga Stillschweigen vereinbart. Finanzieren wird Mobilezone den Zukauf ausschliesslich aus Eigenmitteln, wie es weiter heisst. Der Vollzug der Transaktion sei für den 6. Januar geplant.