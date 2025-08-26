Nach 20 Jahren: SBB verabschiedet sich von Citrix

Abo
St. Galler Gemeinden kaufen gemeinsam Hardware
Die Gemeinden Eggersriet, Flawil und Häggenschwil sowie die Städte Gossau und Wil wollen ihre Computer-Clients erneuern. Für eine Beschaffung spannen sie zusammen.
Die Baudirektion des Kantons Zürich führt das Building Information Modeling in verschiedenen Ämtern ein. Dafür soll eine Datenverarbeitungsplattform beschafft werden.
Journalisten haben tausende von Grok-Chats über die Google-Suche gefunden, darunter auch sensible und bedenkliche Inhalte.
Kunden von Oracle erhalten in der OCI Zugang zu KI-Modellen von Google. Künftig soll die Google-KI auch in den Fusion-Anwendungen verfügbar sein.