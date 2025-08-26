Nach 20 Jahren: SBB verabschiedet sich von Citrix

26. August 2025 um 09:58
image
Foto: SBB

Die Bundesbahnen wollen eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für ihre bisher Citrix-basierte Server-Based-Computing-Plattform.

Mehr als 20 Jahre lang haben die Schweizerischen Bundesbahnen eine Citrix-basierte Server-Based-Computing-Plattform (SBC) eingesetzt, um ihre Client-Landschaft zentral zu betreiben und zu verwalten. Nun soll sich dies ändern, wie einer Ausschreibung zu entnehmen ist: Gesucht werde ein Partner, der eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für die derzeit Citrix-basierte SBC-Plattform konzipiert, implementiert und danach auch betreibt.
