Nationalbank besitzt Milliarden an Tech-Aktien

18. September 2025 um 13:02
image
Illustration: Getty / Unsplash+

Alleine in Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia und Alphabet hat die SNB über 43 Milliarden Dollar investiert. Auch von zahlreichen weiteren IT-Unternehmen besitzt sie Aktien.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält Aktien an zahlreichen Tech-Unternehmen. Dies geht aus dem jährlichen Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Über alle Branchen hinweg sind es Aktien im Wert von 167 Milliarden US-Dollar. Der SEC müssen Aktienbeteiligungen an in den USA kotierten Unternehmen gemeldet werden.
