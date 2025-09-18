Nationalbank besitzt Milliarden an Tech-Aktien

Parlament will vor KI-Missbrauch schützen
Die missbräuchliche Verwendung von Fotos und journalistischen Inhalten durch KI soll künftig verhindert werden. Der Nationalrat hat zwei entsprechende Motionen angenommen.
Der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz geht bis 2033 von einem Bedarf an 128'600 zusätzlichen Informatik-Fachkräften aus. Nur gut die Hälfte davon kann gedeckt werden.
Die Schweizer Bevölkerung nutzt aktiv KI, doch das Misstrauen bleibt gross. Eine Mehrheit fordert deshalb eigene, nationale KI-Modelle.
Die heute gültigen Gesetze sind für die Mehrheit des Grossen Rats für den Einsatz der Cloud-Lösung in der Verwaltung nicht ausreichend.