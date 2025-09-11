Nationalrat ist oppositionslos für Community-Ansatz bei der Government Cloud

What’s in your Cloud …? Wie Sie Kostentreiber identifizieren und unter Kontrolle bringen
Die Cloud eröffnet enorme Möglichkeiten. Sie kann allerdings schnell teuer werden, wenn Ressourcen unkontrolliert genutzt werden. Zeit, genauer hinzuschauen!
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Cloud eröffnet enorme Möglichkeiten. Sie kann allerdings schnell teuer werden, wenn Ressourcen unkontrolliert genutzt werden. Zeit, genauer hinzuschauen!
Der RZ-Betreiber gründet eine Niederlassung in Frankfurt. Mögliche Standorte für Rechenzentren werden bereits evaluiert.
Bei der Klage geht es allerdings um einen relativ geringen Betrag.
Zürcher Politiker machen sich vor allem Sorgen wegen potenziellen Kostenüberschreitungen und um den Datenschutz.