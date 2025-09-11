Nationalrat ist oppositionslos für Community-Ansatz bei der Government Cloud

11. September 2025 um 09:50
image
Herbstsession im Nationalrat. Foto: Franca Pedrazzetti / Parlamentsdienste

Eine Motion der Finanzkommission stiess nicht nur beim Bundesrat auf offene Ohren. Rund um die Swiss Government Cloud soll eine aktive Interessengemeinschaft aufgebaut werden.

Bei der Swiss Government Cloud (SGC) sollen nicht nur, wenn immer möglich, Open-Source-Lösungen und Technologie Schweizer Unternehmen zum Einsatz kommen. Rund um das Projekt soll auch eine aktive Interessengemeinschaft aufgebaut werden. Ähnlich, wie das bei der Entwicklung der E-ID der Fall war.
