Netcloud bezieht bald Winterthurer Neubau

Netcloud baut einen neuen Winterthurer Standort. Dies sei auch eine Folge des konstanten Wachstums, teilte das Unternehmen mit. Per Ende 2023 soll im Neubau in Seuzach die Netcloud-Belegschaft einziehen, die bisher im Gewerbehaus Nägeli in der Stadt Winterthur arbeitete. Auch die Mitarbeitenden der Tochtergesellschaft Uniqconsulting wechseln dann von Bassersdorf nach Seuzach.

Netcloud wolle mit dem Neubau "eine vielfältige und moderne Arbeitsumgebung" schaffen, so die Mitteilung. Ausserdem nutze man diese Chance, das Cyber Defence Center markant zu vergrössern und so eine optimale Ausgangslage für die steigende Nachfrage nach Services zu schaffen. Das Unternehmen will auch seine Schulungen und Workshops zukünftig im eigenen Gebäude durchführen. Dafür ist ein Event-Bereich geplant, der Platz für über 200 Teilnehmende bietet.

Auf Nachfrage von inside-it.ch erklärt die Firma, dass in Seuzach 145 der aktuell 248 Angestellten angesiedelt werden. Uniqconsulting habe 40 Mitarbeitende, wovon ein Grossteil in den neuen Standort einziehen wird. Des Weiteren betreibt Netcloud Standorte in Basel und Bern.