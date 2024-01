Neue Mitglieder für den Beirat von Bug Bounty Switzerland

Bug Bounty Switzerland hat neue Mitglieder für sein Advisory Board ernannt: Marco Marchesi, Shira Kaplan und Stefan Frei. Sie würden zusätzliches Know-how in den Bereichen Cybersecurity, Unternehmensentwicklung, Venture-Capital und Forschung in das Beratungsgremium bringen und über jene Expertise verfügen, die man für die nächste Phase brauche, so eine Mitteilung.

Marco Marchesi ist Gründer und langjähriger CEO von Ispin, wo er heute noch als VR-Präsident amtet. Dazu ist Marchesi auch Chairman der Cymbiq Group, unter der neben Ispin weitere Cybersecurity-Unternehmen agieren. Mit seinen 25 Jahren Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und der Security-Branche wolle er der Geschäftsleitung als strategischer Sparring-Partner dienen, so Marchesi in der Mitteilung.

ist Gründer und langjähriger CEO von Ispin, wo er heute noch als VR-Präsident amtet. Dazu ist Marchesi auch Chairman der Cymbiq Group, unter der neben Ispin weitere Cybersecurity-Unternehmen agieren. Mit seinen 25 Jahren Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und der Security-Branche wolle er der Geschäftsleitung als strategischer Sparring-Partner dienen, so Marchesi in der Mitteilung. Shira Kaplan ist Gründerin des Zuger Resellers von Cybersecurity-Technologie Cyverse. Zudem engagiert sie sich seit Jahren als Investorin für Security-Startups und vermittelt mit Cyverse Capital Investoren an Jungunternehmen. Somit verstehe sie sowohl die Go-to-Market-Sicht eines Jungunternehmens als auch jene von Investoren, sagt Kaplan in der Mitteilung.

ist Gründerin des Zuger Resellers von Cybersecurity-Technologie Cyverse. Zudem engagiert sie sich seit Jahren als Investorin für Security-Startups und vermittelt mit Cyverse Capital Investoren an Jungunternehmen. Somit verstehe sie sowohl die Go-to-Market-Sicht eines Jungunternehmens als auch jene von Investoren, sagt Kaplan in der Mitteilung. Stefan Frei ist Senior Information Security Officer bei SIX Digital Exchange. Er verfügt über jahrzehntelange praktische Erfahrung in offensiver und defensiver Cybersecurity, engagiert sich aber auch in der Forschung und Lehre. Seit rund zwanzig Jahren hält Frei Vorlesungen für Network-Security und Cybersecurity an der ETH Zürich. Er könne technologische Einsichten sowie sein Wissen aus der akademischen Forschung einbringen, schreibt Bug Bounty Switzerland.

Prominente Abgänge

Mit den nun ernannten neuen Beratern ersetzt Bug Bounty Switzerland wohl auch Personen, die das Board Ende 2023 verlassen haben. Aus der Szene war damals von Unstimmigkeiten zu hören.

Vergangenen September listete das Unternehmen noch die Security-Aktivistin und Journalistin Catherine Chapman sowie Christian Folini, Projektleiter beim Open Web Application Security Project (OWASP) und Programmleiter der Konferenz Swiss Cyber Storm, als Mitglieder des Beirats.

Aktuell besteht das Advisory Board aus 7 Mitgliedern. Neben den 3 neuen sind das Marcel Zumbühl, CISO der Post; Daniel Egli, Rechtsanwalt; Peter Lüssi, ehemaliger Partner PwC Schweiz; und Guido Schwendemann; Advisor und Investor.