IT-Veteran Boschung wird EMEA-Chef bei Kudelski

In der Chefetage von Kudleski Security gibt es einen Wechsel. Das Cybersecurity-Segment der Kudelski Gruppe hat Jacques Boschung zum Senior Vice President & General Manager EMEA ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Boschung ist ein altbekannter Mann der Schweizer IT-Szene. Er fokussiere sich nun darauf, das Wachstum des Segments in Europa fortzusetzen. Ausserdem verantworte er die Geschäftsentwicklung und pflege die Beziehungen zu den Key Accounts des Unternehmens.

Bereits vor seiner Anstellung bei Kudelski arbeitete Boschung als Führungskraft für diverse Technologieunternehmen wie etwa Dell und Inovalon. Ausserdem war er 11 Jahre bei EMC tätig, davon fast 6 als General Manager Schweiz. Zuletzt war er bei Inovalon für das Management, das Produktportfolio, den Betrieb sowie den Verkauf verantwortlich. Auch Compaq und IBM gehören zu seinen Karrierestationen. Boschung folgt auf Philippe Borloz, der nach fast 5 Jahren bei Kudelski in Pension geht.