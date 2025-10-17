Oracle treibt seine Multi-Cloud-Strategie weiter voran

17. Oktober 2025 um 10:11
  • Cloud
  • Oracle
  • business-software
  • channel
Abo
image
Foto: zVg

Oracle bringt seine Hardware und Datenbank-Services in die Rechenzentren von AWS, Azure und Google. Die Nachfrage ist gemäss dem Konzern stark. Das Angebot soll zügig ausgebaut werden.

Aus seiner jährlichen Grossveranstaltung "Cloud World" hat Oracle eine "AI World" gemacht, doch neben dem Trend- und Hype-Thema Künstliche Intelligenz steht für den US-Konzern weiterhin auch der Ausbau seiner Multi-Cloud- und Netzwerkfähigkeiten im Fokus. Unter anderem erweitert Oracle seine Präsenz bei den grossen Cloud-Anbietern: Oracle Database ist nun auf AWS, Microsoft Azure und Google Cloud verfügbar.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

UBS ernennt Chief AI Officer

Die Grossbank rekrutiert Daniele Magazzeni als Leiter für KI-Initiativen. Er kommt von JP Morgan.

publiziert am 17.10.2025
image

KI-Konsortium bezahlt Rekordsumme für RZ-Betreiber

Microsoft, Nvidia, xAI, Blackrock und weitere Investoren legen 40 Milliarden US-Dollar für Aligned Data Centers auf den Tisch.

publiziert am 16.10.2025
imageAbo

Oracle: "KI zu den Daten bringen, nicht umgekehrt"

Oracles Technologiechef Larry Ellison sieht das grösste Potenzial von KI in der Verknüpfung mit Unternehmensdaten. Eine neue Plattform soll dies unkompliziert und sicher ermöglichen.

publiziert am 16.10.2025
image

M365-Logins im Visier von Cyberkriminellen

Bei Benutzerkonten von Microsoft 365 ist die Zweifaktorauthentifizierung vielenorts schon Pflicht. Das wissen auch die Cyberkriminellen, die spezielle Phishing-Methoden entwickelt haben.

publiziert am 15.10.2025