Oracle treibt seine Multi-Cloud-Strategie weiter voran

UBS ernennt Chief AI Officer
Die Grossbank rekrutiert Daniele Magazzeni als Leiter für KI-Initiativen. Er kommt von JP Morgan.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Grossbank rekrutiert Daniele Magazzeni als Leiter für KI-Initiativen. Er kommt von JP Morgan.
Microsoft, Nvidia, xAI, Blackrock und weitere Investoren legen 40 Milliarden US-Dollar für Aligned Data Centers auf den Tisch.
Oracles Technologiechef Larry Ellison sieht das grösste Potenzial von KI in der Verknüpfung mit Unternehmensdaten. Eine neue Plattform soll dies unkompliziert und sicher ermöglichen.
Bei Benutzerkonten von Microsoft 365 ist die Zweifaktorauthentifizierung vielenorts schon Pflicht. Das wissen auch die Cyberkriminellen, die spezielle Phishing-Methoden entwickelt haben.