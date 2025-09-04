Palo Alto und Cloudflare sind die nächsten Salesforce-Opfer

Salesforce ersetzt Support-Mitarbeitende durch KI
Er habe das Support-Team durch den Einsatz von KI-Chatbots von 9000 auf 5000 Leute reduzieren können, brüstete sich CEO Marc Benioff.
