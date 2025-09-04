Palo Alto und Cloudflare sind die nächsten Salesforce-Opfer

4. September 2025 um 10:40
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Le Chat

Die Angriffswelle auf die Applikation Salesloft Drift weitet sich zu einer Supply-Chain-Attacke aus. Hunderte Firmen sind betroffen, auch prominente Security-Anbieter.

Die erfolgreichen Angriffe auf die Applikation Salesloft Drift mit dem Drift-Chatbot weiten sich aus. Die Hacker verwenden dafür kompromittierte OAuth Tokens, um über Drift auf Salesforce-Instanzen zuzugreifen. Bei hunderten Firmen ist es dadurch zu Datenlecks gekommen. Betroffen sind auch immer mehr Tech-Unternehmen. Security-Experten sprechen von einer regelrechten Supply-Chain-Attacke.
