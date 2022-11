Panasonic ernennt neuen Verkaufsleiter für die Schweiz

Der japanische Elektronikhersteller Panasonic hat bekannt gegeben, dass Oliver Schefer per 1. Januar 2023 die Position des Manager Sales CE für die Schweiz übernehmen wird. In seiner neuen Funktion wird er die Verantwortung für das Schweizer Vertriebsteam inne haben und direkt an Philip Maurer, Country Manager DACH, berichten.

Gemäss dem Hersteller ist Oliver Schefer seit dem 1. April 2022 als Key Account Manager bei Panasonic Schweiz tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem als Senior Key Account Manager bei De'Longhi und davor über 10 Jahre für Sony. "Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Oliver Schefer eine interne Nachbesetzung gefunden haben, die über eine sehr grosse Branchenerfahrung verfügt", wird Philip Maurer in der Mitteilung zitiert.