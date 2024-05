Philipp Ringgenberg wird CEO von Createq

Beim Pfäffiker Software-Entwickler Createq hat am heutigen 13. Mai mit Philipp Ringgenberg ein neuer CEO das Ruder übernommen, wie das Unternehmen mitteilt. Er löst Oliver Marjanovic ab, der das Unternehmen mehr als zwölf Jahre lang geleitet hatte.

Marjanovic bleibt Verwaltungsrat von Createq. Unter seiner Leitung habe sein Unternehmen eine signifikante Expansion erlebt, und sowohl die Anzahl der Kunden als auch der Mitarbeitenden habe sich in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt, wird er in der Mitteilung von Createq gelobt.

Philipp Ringgenberg hat laut seinem Linkedin-Profil zuletzt fast 17 Jahre lang für Orange Business gearbeitet, zuletzt als Senior Account Executive Director. Gestartet hat er seine Karriere ab 1998 als Software Architect bei Schmalz Distributions-Systeme. Nach kurzer Zeit wechselte er zu Swisscom, wo er zunächst als Netzwerk-Ingenieur und später als Projektmanager tätig war.

Createq wurde 1996 gegründet und hat eigenen Angaben zufolge mittlerweile rund 330 Mitarbeitende. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden Individualsoftware. Ein grosser Teil der Entwicklungsarbeit wird in sechs Nearshore-Niederlassungen in Serbien, Moldavien, Rumänien und Marokko geleistet. Der Hauptsitz ist in Pfäffikon.