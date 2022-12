Podcast: Lehren aus dem Drama um das Organspenderegister

Die 130'000 Einträge ins Schweizer Organspenderegister werden auf Ende Jahr gelöscht. Security-Forscher hatten ein gravierendes Problem entdeckt und zusammen mit einem Medium publik gemacht. Ihr Vorgehen aber auch die Leichtfertigkeit der Betreiber sorgten für Diskussionen : Wie sollen ethische Hacker Lücken melden? Wartet eine Strafe oder eine Belohnung auf sie? Welche Regeln braucht es für Datenbanken mit kritischen Daten?

Florian Badertscher , Technologie-Chef von Bug Bounty Switzerland, beschäftigt sich schon lange mit den Fragen: 2015 hat er eines der ersten grossen Bug-Bounty-Programme inklusive Meldevorgaben in der Schweiz ins Leben gerufen. Christian Folini kennt beide Seiten des Meldeprozesses und hat die Jagd nach Lücken 2019 mit "Embrace the Hacker" an seiner Fachkonferenz Swiss Cyber Storm auf die Tagesordnung gesetzt. Die zwei langjährigen Security-Fachleute kommentieren im Gespräch mit Thomas Schwendener das Swisstransplant-Drama. Vor allem aber sagen sie, was im Disclosure Prozess zu verbessern wäre und wie man das Problem kritischer Datenbanken angehen könnte.