Über die Plattform Cuore bietet die Post eine Reihe von Services für verschiedene Akteure des Gesundheitswesens an, die als Managed Services bezogen werden können. Neu gehört jetzt auch das Angebot von Heypatient dazu. Die Services decken laut einer Mitteilung die Patienteninteraktion über den gesamten Behandlungspfad ab.

Die Heypatient-Leistungen umfassen demnach patientengerichtete Prozesse wie Onlinebuchung, papierlose Anmeldung oder die Konsultation via Telemedizin. Hinzu kommen der verschlüsselte Transfer von strukturierten und unstrukturierten medizinischen Daten an weitere Leistungserbringer sowie der sichere Austausch von Bilddaten, besonders DICOM-Daten.

Die Post ist im E-Health-Bereich sehr aktiv. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen die Mehrheit des EPD-Betreibers Axana übernommen und damit auch dessen Plattform Healthlink. "Die besten Features werden wir übernehmen und in Cuore integrieren", erklärte Nicole Burth , Leiterin Kommunikations-Services und Mitglied der Post-Konzernleitung, im Herbst.

Laut Angaben der Post soll auf Cuore im ersten Quartal 2023 ein EPD-Gateway verfügbar sein. Wenn Leistungserbringer Dokumente an andere Gesundheitsfachpersonen über Cuore schicken, so könne das EPD-Gateway diese automatisch und mehrfach validiert in den EPDs der betroffenen Patientinnen und Patienten bereitstellen, schreibt Heypatient.