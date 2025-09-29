Prantl behauptet: DACH-Raum ist unsere Wohlfühlzone

29. September 2025 um 09:42
Abo
image

Schweizer Software-Unternehmen expandieren, wenn überhaupt, in die deutschsprachigen Länder. Alle anderen Märkte sind oftmals eine zu grosse Herausforderung.

Seit mehr als zehn Jahren sind wir mit unserer Business-Software Vertec in Deutschland präsent. Der Schritt über die Grenze lag nahe: ein grosser Markt, kulturelle Nähe, "ähnliche" Sprache. Der Erfolg kam zwar nicht über Nacht, aber er kam. Heute können wir selbstbewusst sagen: Wir sind im grössten europäischen Markt präsent, auf Kurs und haben mittlerweile auch einen messbaren Marktanteil erreicht.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Deskbird sammelt weitere 23 Millionen US-Dollar

Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.

publiziert am 29.9.2025
imageAbo

Ransomware-Bande meldet sich zurück in der Schweiz

Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Stadt Baden attackiert Dragonforce ein Schweizer Ingenieurunternehmen. Die Bande will ein neues Kartell aufbauen.

publiziert am 29.9.2025
imageAbo

VBS will SAP-Altsysteme stilllegen

Das Verteidigungsdepartement wirtschaftet künftig mit einem neuen ERP. Die Vorgängerversion soll abgestellt und die Daten in eine Archivierungslösung transferiert werden.

publiziert am 25.9.2025
image

Armee ist bei Digitalisierungsplattform auf Kurs

Bei der Entwicklung der künftigen Informatikplattform will die Schweizer Armee einen Meilenstein erreicht haben. Im nächsten Jahr sind umfangreiche Tests der Systeme geplant.

publiziert am 25.9.2025