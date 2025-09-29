Prantl behauptet: DACH-Raum ist unsere Wohlfühlzone

Deskbird sammelt weitere 23 Millionen US-Dollar
Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.
