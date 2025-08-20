Ransomware-Bande hat Infoniqa-Daten erbeutet

20. August 2025 um 08:50
  • security
  • Ransomware
  • Cyberangriff
  • infoniqa
image
Foto: Glen Carrie / Unsplash

Der Softwareanbieter bestätigt, dass bei einem Cyberangriff Daten abgeflossen sind. Schweizer Kunden seien "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" aber nicht betroffen.

Seit über zwei Wochen hat Infoniqa mit den Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs zu kämpfen. Wie das Unternehmen auf Anfrage von inside-it.ch erklärt, seien bestimmte Systeme verschlüsselt worden, was zu Einschränkungen bei den Produkten führte. Für Kunden in Österreich und Deutschland könne man die Services wieder vollständig bereitstellen.
