Ransomware-Bande hat Infoniqa-Daten erbeutet

Workday könnte das neueste Salesforce-Opfer sein
Der Software-Anbieter ist ins Visier der aktuellen Social-Engineering-Kampagne geraten. Cyberkriminelle konnten auf Daten einer CRM-Plattform zugreifen.
Der US-Konzern hat eine Reihe von Security-Patches publiziert. Eine Schwachstelle wird mit dem höchsten Schweregrad bewertet und könnte die Remote-Codeausführung ermöglichen.
Die Ransomware-Bande Warlock will eine Million Dokumente erbeutet haben. Der Angriff könnte über die Sharepoint-Lücke erfolgt sein.
Neues Datenschutzgesetz, erste KI-Anwendungen und immer mehr Cloud: Die neue Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt hat viel zu tun.