Regulierter digitaler Franken gewinnt an Fahrt

Auf Einladung der Organisation Swiss Stablecoin diskutierten rund 60 Expertinnen und Experten aus Finanzindustrie, Behörden, Forschung und Politik in Bern an einem Roundtable über Stablecoins. Gemäss Medienmitteilung stand im Zentrum die Frage, wie ein regulierter Schweizer-Franken-Stablecoin zur Weiterentwicklung der nationalen Zahlungsinfrastruktur beitragen könnte.

Vor dem Hintergrund eines erwarteten Gesetzesentwurfs des Eidgenössischen Finanzdepartements diskutierten die Teilnehmenden – darunter UBS, Sygnum und Postfinance – Chancen und Anforderungen für eine digitale Alternative zum Schweizer Franken. Der Zeitpunkt für eine Gesetzesvorlage gilt laut Mitteilung als günstig: International wachse das Stablecoin-Ökosystem, getragen von gesetzlicher Regulation – bislang vor allem auf Basis des US-Dollars.

Chancen durch regulierte Stablecoin s

Ein mit dem Franken gedeckter Stablecoin könnte, so der Tenor, sowohl Währungssouveränität sichern als auch die Innovationsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz stärken. Ein regulatorisches Fundament gelte dabei als Voraussetzung. Die Schweiz könne hier ihre Stärken – Finanzstabilität, Innovationskraft und Rechtssicherheit – gezielt verbinden. Der Roundtable unterstrich jedoch: Stablecoins seien kein Ersatz für bestehende Instrumente wie CBDC oder tokenisierte Einlagen, sondern eine ergänzende Lösung.