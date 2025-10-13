Regulierter digitaler Franken gewinnt an Fahrt

13. Oktober 2025 um 14:14
image
Foto: softcodex / Pixabay

Vertreter aus Finanzindustrie, Verwaltung, Forschung und Politik diskutierten am Roundtable von Swiss Stablecoin über Chancen und Rahmenbedingungen des digitalen Zahlungsmittels.

Auf Einladung der Organisation Swiss Stablecoin diskutierten rund 60 Expertinnen und Experten aus Finanzindustrie, Behörden, Forschung und Politik in Bern an einem Roundtable über Stablecoins. Gemäss Medienmitteilung stand im Zentrum die Frage, wie ein regulierter Schweizer-Franken-Stablecoin zur Weiterentwicklung der nationalen Zahlungsinfrastruktur beitragen könnte.
Vor dem Hintergrund eines erwarteten Gesetzesentwurfs des Eidgenössischen Finanzdepartements diskutierten die Teilnehmenden – darunter UBS, Sygnum und Postfinance – Chancen und Anforderungen für eine digitale Alternative zum Schweizer Franken. Der Zeitpunkt für eine Gesetzesvorlage gilt laut Mitteilung als günstig: International wachse das Stablecoin-Ökosystem, getragen von gesetzlicher Regulation – bislang vor allem auf Basis des US-Dollars.

Chancen durch regulierte Stablecoins

Ein mit dem Franken gedeckter Stablecoin könnte, so der Tenor, sowohl Währungssouveränität sichern als auch die Innovationsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz stärken. Ein regulatorisches Fundament gelte dabei als Voraussetzung. Die Schweiz könne hier ihre Stärken – Finanzstabilität, Innovationskraft und Rechtssicherheit – gezielt verbinden. Der Roundtable unterstrich jedoch: Stablecoins seien kein Ersatz für bestehende Instrumente wie CBDC oder tokenisierte Einlagen, sondern eine ergänzende Lösung.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Störung bei Software für AHV-Ausgleichskassen

Einige Kassen, die der Lösung Akis angeschlossen sind, können nicht auf diese zugreifen. Der Hersteller gibt Auskunft zur Ursache.

publiziert am 13.10.2025
image

Maria Wiss übernimmt Schweiz-Posten bei Snowflake

In der Schweiz, Österreich sowie Benelux und den nordischen Ländern soll Wiss die Geschäfte des Cloud-Anbieters vorantreiben und das Partnernetzwerk ausbauen.

publiziert am 13.10.2025
image

IT-Angestellte erwarten 2026 mehr Lohn

Robert Half vergleicht die Schweizer IT-Gehälter. Laut dem Personaldienstleister sind viele Arbeitnehmende überzeugt, höhere Löhne aushandeln zu können.

publiziert am 13.10.2025
image

EU baut sechs neue KI-Fabriken

Mit dieser Initiative will sich Europa als global führender Standort für Künstliche Intelligenz etablieren.

publiziert am 13.10.2025