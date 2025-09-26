René Beeler wird CCO bei Easylearn

26. September 2025 um 09:05
  • people & jobs
  • management
  • easylearn
image
René Beeler. Foto: Easylearn

Beeler übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Customer Success und wird Mitglied der Geschäftsleitung.

Der Hünenberger Digital-Learning-Anbieter Easylearn hat René Beeler, der seit Februar für das Unternehmen arbeitet, per 1. Oktober zum Chief Customer Officer (CCO) befördert. In dieser Position ist er für Vertrieb und Customer Success verantwortlich und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung.
Die Geschäftsleitung bei easylearn besteht neu aus vier Personen: Ernst Erni (CEO), Mathias Chastonay (CTO und zuständig für das Product Development), Barbara Rohrer (CMO und zuständig für das globale Marketingmanagement) und René Beeler als CCO..
Bei seinem Einstieg bei Easylearn übernahm Beeler zunächst die Verantwortung für das Geschäft mit Lerninhalten und dessen strategische Weiterentwicklung.
René Beeler gründete 2019 das ebenfalls im E-Learning-Bereich tätige Unternehmen Evrlearn und leitete es als CEO bis Ende 2024. Mittlerweile hat Evrlearn seine Geschäftstätigkeit im Bereich der Vermittlung von Weiterbildungskursen an den Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) übergeben und die eigene Plattform geschlossen.

