Roger Elsener wird CEO von Zattoo

Wie Zattoo bekannt gibt, wird Roger Elsener am 1. Oktober 2024 als CEO die Leitung des Schweizer Streaming-Spezialisten übernehmen. Er wurde vom Verwaltungsrat als Nachfolger von Nick Brambring gewählt, der das Unternehmen 12 Jahre lang geführt hat. Brambring hatte im Juni seinen bevorstehenden Rücktritt bekannt gegeben.

Elsener hat im Laufe seiner Karriere hauptsächlich im Medienbereich gearbeitet. Zuletzt war er Geschäftsführer von CH Media Entertainment und ab 2018 Mitglied der Geschäftsleitung von CH Media. Zudem war er CEO von CH Media TV, dem Joint Venture von CH Media und Sunrise für deren TV-Gruppe und den Streaming-Dienst Oneplus. Davor war er in verschiedenen Medienunternehmen in leitenden Positionen tätig, unter anderem bei AZ Medien, der 3+ Gruppe und Viacom International Media Networks.

Zattoo bietet unter eigenem Namen einen TV-Streamingservice an. Zusätzlich bietet das Unternehmen seine Software-Plattform im Whitelabel-Modell Internetanbietern an, die ein eigenes Streaming-Angebot aufbauen wollen. Unter der Führung von Brambring, schreibt Zattoo, habe man das B2C-Geschäft in Deutschland und der Schweiz erfolgreich ausgebaut und um Aktivitäten in Österreich erweitert. Nun solle Elsener das Unternehmen in die vielzitierte "nächste Entwicklungsphase" führen.