Sammelklage gegen Oracle wegen Datenverkauf

In einer Sammelklage wird dem Software-Riesen Oracle vorgeworfen, ein Netzwerk mit persönlichen Daten von unzähligen Menschen aufgebaut und gegen Entgelt an Dritte verkauft zu haben. Eine klagende Partei, das Irish Council for Civil Liberties (ICCL), behauptet, Oracle habe detaillierte Dossiers über 5 Milliarden Menschen angelegt und damit einen Jahresumsatz von 42,4 Milliarden Dollar erzielt.

' The Register ' berichtet, scheinen Teile der Behauptungen in der Klageschrift auf einer Präsentation aus dem Jahr 2016 zu beruhen. Larry Ellison, Oracle-Gründer und CTO, beschrieb damals, wie Daten gesammelt werden, damit Unternehmen das Kaufverhalten von Konsumentinnen und Konsumenten vorhersagen können. Mit einer Kombination aus Echtzeitbetrachtung aller sozialen Aktivitäten und der Analyse von Mikrostandorten soll das Unternehmen Voraussagen getroffen haben, was Kunden als Nächstes kaufen wollen. Wieberichtet, scheinen Teile der Behauptungen in der Klageschrift auf einer Präsentation aus dem Jahr 2016 zu beruhen. Larry Ellison, Oracle-Gründer und CTO, beschrieb damals, wie Daten gesammelt werden, damit Unternehmen das Kaufverhalten von Konsumentinnen und Konsumenten vorhersagen können. Mit einer Kombination aus Echtzeitbetrachtung aller sozialen Aktivitäten und der Analyse von Mikrostandorten soll das Unternehmen Voraussagen getroffen haben, was Kunden als Nächstes kaufen wollen.

Das ICCL behauptet, dass die gesammelten Dossiers Informationen über Personen, deren Namen, Wohnadressen, E-Mail-Adressen, Einkäufe im Internet und in der realen Welt, physische Bewegungen in der realen Welt, Einkommen, Interessen und politische Ansichten sowie eine detaillierte Darstellung der Online-Aktivitäten enthalten.

Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht. Zu den Klägern gehören neben dem ICCL auch Mike Katz-Lacabe, Forschungsdirektor am Center for Human Rights and Privacy und Jennifer Golbeck, Professorin am College of Information Studies der University of Maryland.