SAP registriert Zurückhaltung im Cloud-Geschäft

Der Softwarehersteller SAP konnte im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr steigern. Die Geschäftsergebnisse blieben aber hinter den Erwartungen der Finanzanalysten zurück.

Das Unternehmen berichtete einen Gesamtumsatz von 9,08 Milliarden Euro, ein Plus von 7% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das um Sonderposten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag 14% höher bei 2,57 Milliarden, der Gewinn bei 2,05 Milliarden Euro, was einem deutlichen Zuwachs von 42% entspricht.

Der für den ERP-Konzern wichtige Cloud-Umsatz legte in den Monaten von Juli bis September kräftig um 22% auf 5,29 Milliarden Euro zu. Auch hier verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten leicht. Der SAP-Finanzchef Dominik Asam sprach in einer Mitteilung von einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Bereits zuvor hatten sowohl Industriefirmen als auch US-Behörden weniger Interesse an Vertragsabschlüssen gezeigt.

SAP-Chef Christian Klein erklärte laut der Mitteilung, dass die Pipeline erwarteter Abschlüsse für das vierte Quartal gut gefüllt sei. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern jetzt mit Cloud-Umsätzen zwischen 21,6 bis 21,9 Milliarden Euro, was am unteren Ende der bisherigen Prognose liegt. Beim Betriebsgewinn werde sich SAP hingegen am oberen Ende der Prognosespanne von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro bewegen, so die Mitteilung. CEO Klein blieb demnach dabei, dass der Konzern das Umsatzwachstum bis 2027 beschleunigen kann.