Schaffhausen bekommt eine neue IT-Organisation

Die Schaffhauser Stimmberechtigten haben am 12. März das "Gesetz über die Informatik Schaffhausen" mit 61,2% deutlich angenommen. Die bestehende IT-Organisation "Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung" (KSD) soll damit eine kantonale unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts werden. Statt KSD wird diese zukünftig "Informatik Schaffhausen" (ITSH) heissen.

Die KSD geht auf eine Übereinkunft aus dem Jahr 1972 zurück. Damals beschlossen Regierungsrat und Stadtrat ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der EDV zu koordinieren. 1995 einigte man sich auf den bis heute gültigen Investitionsschlüssel im Verhältnis 55 (Kanton) zu 45 (Stadt). Bereits ab 2008 wurde die bestehende Organisationsform durch die beiden Eigner in Frage gestellt. Zu einer neuen Vereinbarung kam es aber erst 2021.

Der Regierungsrat wie auch der Kantonsrat hatten für die Vereinbarung und einen Wechsel der Rechtsform und der Eigentumsverhältnisse argumentiert. "Die KSD kann so ihre bewährte Struktur beibehalten, ist handlungs- und wettbewerbsfähig, aber trotzdem noch als Servicedienst Teil der kantonalen Verwaltung. Zudem können die bestehenden Verträge mit der Weiterführung der heutigen Betriebsform ohne Unterbruch übernommen werden", hiess es in der Abstimmungszeitung. Das Personal untersteht weiter dem kantonalen Personalrecht.

Der bisherige gemeinsame Betrieb von Stadt und Kanton geht somit in das Alleineigentum des Kantons über. Für den städtischen Anteil von 45% an der Finanzierung der KSD entrichtet der Kanton einen Beitrag von 2,6 Millionen Franken an die Stadt Schaffhausen. Diese wird Bestellerin der neuen Organisation und als Ankerkundin im Kundengremium Einsitz nehmen.