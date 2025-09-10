Schaffhausen nimmt E-Mitwirkung in Betrieb

IT Basel-Stadt behält Doppelspitze
Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.
Vorerst kommt der Chatbot beim Strassenverkehrsamt zum Einsatz. Entwickelt wurde er vollständig im Jura.
An den Volksschulen der Stadt sind mittlerweile grossflächig iPads im Einsatz. Das dafür vorgesehene Budget von 4,5 Millionen Franken wurde nicht komplett ausgeschöpft.
Zum Pilotkanton Appenzell Ausserrhoden stossen zuerst weitere Kantone. Ab Ende Jahr soll der digitale Lernfahrausweis dann im ganzen Land verfügbar sein.