Schaffhausen nimmt E-Mitwirkung in Betrieb

10. September 2025 um 11:49
image
Foto: Anthony Gomez / Unsplash

Der Regierungsrat schickt einen Entwurf zu einer Teilrevision des Steuergesetzes in die Vernehmlassung. Sie wird erstmals über die neue E-Mitwirkungs-Plattform durchgeführt.

Künftig sollen alle Vernehmlassungen des Schaffhauser Regierungsrates über eine elektronische Plattform für E-Mitwirkung erfolgen. Wie der Kanton mitteilt, mache der Entwurf zu einer Teilrevision des Steuergesetzes den Anfang.
Mit der digitalen Plattform will der Kanton Schaffhausen seine Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahren optimieren. Der Service erlaube eine orts- sowie zeitunabhängige Teilnahme, was die politische Beteiligung breiter abstütze und vereinfache. Dank der effizienten Auswertung spare die kantonale Verwaltung zudem Ressourcen, heisst es in der Mitteilung.
Dem nun startenden Regelbetrieb der Plattform war eine Pilotphase vorausgegangen, in der bereits erste Projekte erfolgreich abgewickelt worden seien, so der Kanton. Die Technologie basiert auf dem Produkt "E-Mitwirkung" des Anbieters Konova aus Zug. Die Standardlösung wird nach seinen Angaben unter anderem in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Bern, Obwalden, Thurgau und Zürich eingesetzt.
