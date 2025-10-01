Schaffhauser Kantonalbank bekommt neuen Leiter IT

1. Oktober 2025 um 09:49
image
Daniel Anders. Foto: Schaffhauser Kantonalbank

Ruedi Lenz verlässt die Kantonalbank. Als Nachfolger hat der Bankrat Daniel Anders per 1. Februar 2026 zum Leiter Operations & IT sowie Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Die Schaffhauser Kantonalbank besetzt die Stelle des Leiters Operations & IT per 1. Februar 2026 neu mit Daniel Anders. Wie das Unternehmen mitteilt, nimmt Anders dann auch Einsitz in die Geschäftsleitung. Er tritt die Nachfolge von Ruedi Lenz an, der Anfang 2026 in Pension gehen wird.
Um einen optimalen Übergang sicherzustellen, werde Anders bereits am 1. Januar 2026 bei der Bank starten, heisst es weiter. Er bringe über 25 Jahre Erfahrung bei Finanz- und Technologieunternehmen mit, die er unter anderem als Leiter des Multichannel-Managements bei der Zürcher Kantonalbank und als CIO und COO bei Viseca Card Services gesammelt hat. In den letzten vier Jahren habe er im Ausland eine Immobilienunternehmung aufgebaut. Die Bank erwartet nach eigenen Angaben, dass diese Erfahrung beim geplanten Umbau des Hauptsitzes helfen wird.
Der scheidende Leiter Operations & IT, Ruedi Lenz, habe während seiner elfjährigen Tätigkeit die Entwicklung der Bank mitgestaltet. Unter seiner Leitung habe der Bereich zu verlässlichen Kundenprozessen, zur Stabilität der Systeme und zur physischen und digitalen Sicherheit der Bank beigetragen, heisst es weiter in der Mitteilung.
image

