Schaffhauser Kantonalbank bekommt neuen Leiter IT

Neuer DACH-Chef bei NTT Data
Michael Seiger löst Stefan Hansen ab.
Der IT-Dienstleister kündigt einen Führungswechsel an. Auf den langjährigen CEO Michael Kistler folgt Renato Petrillo. Er wechselt vom Marktbegleiter UMB.
Bei der Post-Tochter kommt es zu einem Managementwechsel. Der bisherigen CEO Daniel Neuhaus übergibt die Geschäftsleitung an Dennis Monner.
Der in der Branche bestens bekannte Namics-Mitgründer wird Verwaltungsrat unseres Verlags und tritt damit die Nachfolge von Ralph Pöhner an. Im Gespräch mit VR-Präsident Christian Fehrlin erläutert Dionisio die Gründe.