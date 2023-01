Das Schweizer SaaS-Startup Imburse wurde von Duck Creek Technologies mit Sitz in Boston übernommen. Einen Kaufpreis nennen die Unternehmen nicht. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen soll die Übernahme noch im 1. Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Imburse wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Daneben ist das Startup in Grossbritannien und Portugal präsent. Das Fintech ist auf die Versicherungsbranche spezialisiert. Es bietet Payment-as-a-Service-Lösungen und verspricht die vollständige Integration neuer transaktionsbezogener Services in die IT-Kernsysteme von Kunden. Damit sollen Bereitstellungs­zeiten und -kosten reduziert werden können.

"Imburse hat ein grossartiges Produkt für die globale Versicherungsbranche entwickelt, das nicht nur einfach zu integrieren und zu implementieren ist, sondern den Anbietern auch unglaubliche Flexibilität und Zahlungs­möglich­keiten bietet", so Mike Jackowski, CEO von Duck Creek. Mit der Übernahme ergänze man das bestehende Portfolio mit Softwarelösungen für Ver­sicher­ungs­kunden. Gleichzeitig beschleunige man den Eintritt in den europäischen Markt. Das Schweizer Jungunternehmen erhofft sich durch die neue Muttergesellschaft, das globale Wachstum vorantreiben zu können.

Das Startup solle weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren, so die Mitteilung weiter. Auch die Plattform solle weiterhin als eigenständige Lösung verfügbar sein, aber auch vollständig in den Technologie-Stack von Duck Creek integriert werden.