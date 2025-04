Schweizer Post kämpft gegen Cyberangriff in Deutschland

Die Schweizerische Post kämpft gegen die Auswirkungen eines Cyberangriffs in Deutschland. Vom Angriff auf Swiss Post Cargo Deutschland sind seit vergangener Woche rund 1600 Geschäftskunden betroffen. Die IT-Sicherheit der Post arbeitet mit lokalen Experten an der Stabilisierung der Systeme und dem Aufbau von Ersatzsystemen.

In der Schweiz waren keine Systeme der Post betroffen, wie es in einer Mit­tei­lung des Unternehmens heisst. Den Angaben zufolge kann die Güterlogistik in Deutschland seit vergangener Woche nicht oder nur teilweise auf ihre IT-Systeme zugreifen. Unterdessen zeigte sich, dass ein Angriff die Ursache ist.

Die Auswirkungen sind demnach im Stückgutgeschäft am stärksten spürbar. Darüber hinaus stahlen die Angreifer Daten aus der Zeit von 2020 bis 2025. Die Post kann dabei nicht ausschliessen, dass sich darunter auch sensible Personendaten befinden. Die Kundschaft und die deutsche Daten­schutz­behörde wurden informiert, zudem reichte das Unternehmen Strafanzeige ein.

Swiss Post Cargo Deutschland konzentriert sich aktuell auf die Arbeit ohne die normalen IT-Systeme. Gemäss einem bestehenden Notfallkonzept erhöhte die deutsche Tochter den Personalbestand und stellte ihre Arbeitsabläufe um. Wann wieder Normalbetrieb einkehrt, ist bis anhin noch nicht absehbar.