Services von Infoniqa nach Cyberangriff eingeschränkt

Hacker erbeuten 6,4 Millionen Kundendaten von Bouygues Telecom
Kurz nach Orange trifft erneut ein Cyberangriff einen grossen französischen Telco. Ein Viertel der Kundenbasis von Bouygues ist betroffen.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Kurz nach Orange trifft erneut ein Cyberangriff einen grossen französischen Telco. Ein Viertel der Kundenbasis von Bouygues ist betroffen.
Einem Einzeltäter wirft die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vor, an der Entwicklung von Ransomware beteiligt gewesen zu sein. Mit der Malware soll er Firmen erpresst haben.
Ransomware-Banden nutzen möglicherweise eine Zero-Day-Lücke in den Gen 7-Firewalls von Sonicwall aus.
Cyberversicherungen sind die am stärksten wachsende Versicherungssparte in der Schweiz. Die Policen schützen zwar nicht vor Datenklau, helfen aber bei Ransomware-Erpressungen.