Services von Infoniqa nach Cyberangriff eingeschränkt

7. August 2025 um 13:05
image
Foto: zVg

Teilweise können Schweizer Kunden von Infoniqa Produkte und Services nur eingeschränkt nutzen. Grund ist ein Cyberangriff.

Infoniqa hat am 6. August 2025 darüber informiert, dass einige Schweizer Kunden Produkte und Dienstleistungen nur eingeschränkt nutzen könnten. Der Business-Softwareanbieter sei mit einem Cyberangriff konfrontiert, den man abwehren konnte, so eine Kundeninformation, die inside-it.ch vorliegt. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme zu lösen.
