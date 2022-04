Sind die berüchtigten REvil-Hacker zurück?

Mit einem Knall meldet sich eine totgeglaubte Ransomware-Bande zurück: Seit einigen Tagen ist die Leak-Seite von REvil im Darkweb wieder online und vermeldet mit Oil India gleich ein prominentes, milliardenschweres Opfer. Zuvor war die Seite über Monate verschwunden, nachdem im Oktober und November 2021 in Europa mehrere Personen verhaftet wurden, die beschuldigt werden, Mitglieder der Hacker-Gruppe zu sein.

Auch im Kanton Basel-Land wurde eine Person verhaftet. Eine weitere Person, die in Polen festgenommen wurde, wurde inzwischen an die US-Justizbehörden überstellt. Dem Ukrainer wird vorgeworfen , an der verheerenden Supply-Chain-Attacke auf Kaseya beteiligt gewesen zu sein. Ihm drohen bis zu 115 Jahre Haft.