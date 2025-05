Skyguide befördert CTO Klaus Meier

Der Luftraumüberwachungsdienstleister Skyguide befördert den derzeitigen CTO Klaus Meier zum CEO Delegate European Affairs. Wie das Genfer Unternehmen mitteilt, sei die Rolle neu geschaffen worden. Meier trete die Stelle am 1. Juli 2025 an und berichte weiterhin an den CEO von Skyguide, Alex Bristol.

Mit der neuen Position unterstreiche Skyguide seine Anstrengungen, das europäische ATM-System (Air Traffic Management) zu modernisieren. CEO Bristol beklagt in der Mitteilung, dass die europäischen Leistungs­plan­mechanismen aus den Neunzigerjahren stammten und nicht mehr der heutigen Realität in der Luftfahrt entsprächen. Skyguide müsse sich durch das neue Geschäftsleitungsmitglied stärker dafür einsetzen, dass die Regulatorien revidiert werden, heisst es.

Die Position des Skyguide-CTO wird gemäss Mitteilung interimistisch von Götz Ardey übernommen, um Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten. Ardey ist aktuell Chief Business Development Officer von Skyguide. Das Unternehmen kündigt an, den Posten des CTO neu besetzen zu wollen.