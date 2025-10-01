St. Gallen digitalisiert Baubewilligungen

1. Oktober 2025 um 15:11
image
Foto: marcelkessler/ Pixabay

Der Kanton schafft die rechtlichen Grundlagen für die Digitalisierung seiner Verwaltungsprozesse. Mit dem Projekt "eBauSG" startet ein erster konkreter Anwendungsfall für vollständig elektronische Baubewilligungsverfahren.

Der Kanton St. Gallen treibt die Digitalisierung seiner Verwaltungsverfahren voran. Mit einer Gesetzesvorlage, die derzeit in der Vernehmlassung ist, sollen die rechtlichen Grundlagen für den durchgängigen elektronischen Geschäfts- und Rechtsverkehr von und mit Behörden geschaffen werden, wie die Regierung mitteilt.
Ein erster konkreter Anwendungsfall sei das Projekt "eBauSG", das die vollständig elektronische Abwicklung von Plan- und Baubewilligungsverfahren vorsieht. Dabei soll laut Kantonsregierung eine technische Plattform eingesetzt werden, die "hohe Anforderungen an Vertraulichkeit, Integrität und Zuordnung erfüllt".
Die Einführung der digitalen Verfahren soll schrittweise ab 2027 erfolgen. Behörden und beruflich Handelnde - etwa Rechtsanwältinnen und -anwälte - sollen gestaffelt zur elektronischen Kommunikation verpflichtet werden. Privatpersonen steht weiterhin die Wahlfreiheit zwischen digitaler und Papierform offen.

