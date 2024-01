Stefan Heer wird CTO bei Datalynx

Datalynx reagiert mit organisatorischen Veränderungen im Management auf "veränderte Kundenansprüche", dies teilt der Basler IT-Dienstleister mit, zu dem auch die Firmen Primetrack und Skillcloud gehören.

So werde Stefan Heer, Miteigentümer, langjähriges Geschäftsleitungsmitglied und CIO, neu CTO der Firmengruppe. Eine Rolle, die es so bislang nicht gab. Seine bisherige Funktion als Leiter des Bereichs Digital Solutions gibt Heer an Stephan Fredrich ab, der bislang die Firmen Primetrack und Skillcloud leitete. Letzteren Job gibt er an Datalynx- und Gruppen-CEO Serge Meyer ab.

Durch die Rochade schaffe man die notwendigen Voraussetzungen, "um den Herausforderungen der Digitalisierung und den damit verbundenen kontinuierlichen Veränderungen auch in Zukunft professionell zu begegnen", heisst es aus Basel.

Datalynx wurde 1996 gegründet und beschäftigt heute eigenen Angaben zufolge 130 Mitarbeitende an 8 Standorten.