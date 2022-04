Swiss Life Schweiz verliert CIO

Die Leiterin Informatik von Swiss Life Schweiz, Sylvia Steinmann, habe sich entschieden, von ihrem Posten abzutreten. Das Unternehmen bestätigt auf unsere Anfrage einen entsprechenden Bericht von 'Inside Paradeplatz'.

Unter der Führung von Steinmann habe die "Swisslife Schweiz in der IT wichtige Fortschritte in der digitalen Transformation erzielt. Swiss Life dankt Sylvia Steinmann für das grosse Engagement in den vergangenen Jahren und wünscht ihr beruflich wie privat alles Gute", so das Unternehmen.

Die Suche nach einer Nachfolge werde in Kürze eingeleitet. Interimistisch übernehme Roman Stein, CFO von Swiss Life Schweiz, die Leitung des Geschäftsbereichs Informatik. In diesem sind rund 300 Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, schreibt Swiss Life.

Steinmann gehörte ab 2018 als Leiterin des Bereichs Informatik der Geschäftsleitung von Swiss Life Schweiz an. Davor war sie in führenden IT-Positionen unter anderem bei DHL, Zurich sowie Swiss Re tätig.