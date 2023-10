Swisscom will 50 Milliarden Franken für Startups auftreiben

Das Schweizer Ökosystem bestehe derzeit aus rund 2500 Startups. Diese hätten einen Wert von über 70 Milliarden Franken und beschäftigen 30'000 Menschen in der Schweiz, sagte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann in einem Interview mit 'Le Temps'.

Das Schweizer Ökosystem werde mit durchschnittlich 2,5 Milliarden Franken pro Jahr durch Venture Capital finanziert. Ein Grossteil des Geldes stammt aus dem Ausland. Ziel von Swisscom sei es, "den Betrag auf 5 Milliarden pro Jahr zu verdoppeln, also 50 Milliarden über 10 Jahre", so Aeschlimann.

In der Schweiz würde es zwar für Startups in frühen Phasen gut funktionieren. "Aber wenn diese Startups die Welt erobern und zu Scaleups werden wollen, gibt es in der Schweiz kaum noch Kapital, um sie zu finanzieren", sagte er. Entsprechend sollen Jungunternehmen bei ihrer Expansion unterstützt werden und die Abwanderung ins Ausland verhindert werden.

Kapital für den Innovationswettbewerb

Das Investitionsziel von 50 Milliarden Franken sei ein Minimum, um im weltweiten Innovationswettbewerb mithalten zu können, findet der Swisscom-Chef. Das möge viel erscheinen, aber im Vergleich zu den in die Forschung investierten Beträgen sei es wenig, fügt er gegenüber 'Le Temps' an.

Aeschlimann zufolge stecken die 12 innovativsten Länder der Welt für jeden Franken, den sie in Forschung und Entwicklung investieren, 50 Rappen in Venture Capital. In der Schweiz aber sei das Verhältnis viermal kleiner, nämlich nur 12 Rappen.

Der Swisscom-Chef will deshalb, dass das Engagement von Schweizer institutionellen Anlegern wie Pensionskassen, Vermögensverwaltern und grossen Unternehmen gestärkt wird. Man wolle eine "breite Wirtschaftsbewegung" schaffen, wie er anfügt, die auch KMU, vermögende Personen, Banken und staatliche Akteure einbezieht.

Stiftung soll Rahmenbedingungen verbessern

"Parallel dazu gründen wir eine Stiftung mit Hochschulen, der ETH, Universitäten und Unternehmen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern", so Aeschlimann. Sie solle zudem die Schweiz im Ausland als Standort für Investoren bekannt machen und für Transparenz sorgen, indem gezeigt wird, wer wie viel in Schweizer Unternehmen investiert hat.

Eine überwiegende Mehrheit der Venture-Capital-Fonds sei derzeit aus steuerlichen Gründen in Luxemburg domiziliert. Auch die Schweiz soll zu einem Zentrum für Venture Capital werden. Dafür brauche es legislative Arbeit, erklärt Aeschlimann ein weiteres Ziel der Stiftung.

Das Eintrittsticket für die Stiftung koste 1 Million Franken, sagte Aeschlimann. Mehrere Unternehmen aus dem Leitindex der Schweizer Börse SMI hätten bereits grünes Licht für ihre Teilnahme gegeben.

40 Startups erhielten Geld von Swisscom

Der Telco investiere schon seit 15 Jahren in Jungunternehmen. "Wir kennen dieses Umfeld gut", so Aeschlimann zur Westschweizer Zeitung. Swisscom selber habe rund 40 Schweizer Startups mit Kapital unterstützt, das Investitionsprogramm sei rentabel.

Die Verkäufe von Beteiligungen würden laufend in neue Startups reinvestiert. So habe man das Interesse von 20 institutionellen Investoren geweckt, sich an zwei Swisscom-Fonds in Höhe von 375 Millionen Franken zu beteiligen. "Wir wollen das gleiche Modell in grösserem Massstab fortsetzen", schliesst Aeschlimann.