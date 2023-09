Swissquote regelt COO-Nachfolge

Bei der Online-Tradingplattform Swissquote kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Lino Finini, der heutige Chief Operating Officer von Swissquote, wird am Ende des Jahres in den Ruhestand treten. Seine Nachfolge wird Nestor Verrier per 1. Januar 2024 antreten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gibt.

Verrier ist gebürtiger Franzose und derzeit in Luxemburg tätig. Bereits 2019 war er als General Manager für Swissquote Bank Europe tätig. In seiner zwanzigjährigen Karriere im internationalen Bankgeschäft hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Operations, IT-Entwicklung und Sicherheitsanalyse inne.

Er hat an der Université de Technologie in Belfort-Montbéliard und der Université de Lorraine (UFR Mathématiques, Informatique et Mécanique) in Metz studiert und hat einen Masterabschluss in Management und IT. "Wir freuen uns, Nestor ab Januar 2024 als unseren neuen COO zu begrüssen", sagte Marc Bürki, CEO von Swissquote.

Lino Finini war über 20 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen für Swissquote tätig. Seit 2019 amtete er als COO. Nun tritt er zum Jahresende seinen Ruhestand an. Marc Bürki dankte Lino Finini für seine Arbeit: "Ohne Linos umsichtige, entschlossene Führung und seine zahlreichen erfolgreichen Initiativen hätte Swissquote seine heutige Position nicht erreicht."