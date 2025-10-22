Technopark Zürich beruft neuen CEO

Der Technopark Zürich hat einen neuen Geschäftsführer: Marcel Gurrath leitet seit Oktober 2025 als CEO den Zürcher Innovationsstandort, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In seiner neuen Funktion werde Gurrath den Standort strategisch weiterentwickeln, Prozesse und Services digitalisieren sowie seine Innovationskraft fördern.

Laut Mitteilung war Gurrath zuletzt als Leiter Vermietungsmanagement bei Livit tätig und verantwortete in dieser Funktion schweizweit neun Niederlassungen mit rund 65 Mitarbeitenden. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten sollen neben strategischer Planung auch Change Management, Prozessdigitalisierung und die Entwicklung komplexer Immobilienprojekte zählen. Der Immobilienspezialist bringe über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Management, Organisationsentwicklung und Digitalisierung mit. In seiner Rolle als Dozent an der Svit School habe er zudem seinen Einsatz für Wissensaustausch und Nachwuchsförderung unter Beweis stellen können.

"Ich freue mich sehr, den Technopark Zürich in die Zukunft zu führen. Es ist ein einzigartiger Ort, an dem Ideen zur Realität werden. Gemeinsam mit einem starken Team und einer engagierten Community möchte ich diesen Weg weitergehen und neue Impulse für diesen Standort als einzigartigen Innovationstreiber setzen", lässt sich Marcel Gurrath zitieren.

Seine Vorgängerin Karin Looser, die den Technopark seit 2013 geleitet hatte, verlässt diesen per Ende Oktober 2025, um sich beruflich neu zu orientieren. Im Februar 2025 sei unter ihrer Führung unter anderem das AI Startup Center eröffnet worden. Für ihr Engagement über die vergangenen 12 Jahre bedankt sich Stiftungsratspräsidentin Tanja Zimmermann sowie der gesamte Stiftungsrat des Technopark Zürich bei Looser.