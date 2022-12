Thomas Knüsel wird neuer CEO bei Cyberlink

Bei Cyberlink hat Thomas Knüsel, bisher COO, den CEO-Posten von Beat Tinner übernommen. Tinner hatte das Unternehmen 1995 gegründet und bleibt weiterhin als Verwaltungsratspräsident tätig, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Per Ende Oktober habe er sich aus der Geschäftsleitung und dem operativen Geschäft zurückgezogen. Sein Nachfolger arbeitet seit 10 Jahren für Cyberlink und verantwortete zuletzt die operativen Tätigkeiten des MSPs mit Fokus auf Cloud und Connectivity.

Der neue CEO besitzt ein Degree in Electrical Engineering, einen Executive MBA und absolvierte an der University of Virginia Darden School of Business ein Leadership Programm. Seine Nachfolge als COO wiederum wird von Michael Sommer übernommen, ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter von Cyberlink. Zusammen mit Sonja Bucher, die zur Head of Finance befördert wurde, ist Sommer auch in die Geschäftsleitung des Serviceproviders aufgestiegen.

"Die Ernennung zum CEO und das mir damit entgegengebrachte Vertrauen ist für mich eine grosse Ehre", sagte Thomas Knüsel. "Besonders freut mich auch, dass wir unsere Geschäftsleitung mit zwei Führungskräften aus den eigenen Reihen verstärken konnten", so der CEO. Am Firmensitz in Zürich wird er in Zukunft für rund 40 Mitarbeitende verantwortlich sein.