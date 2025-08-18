U-Blox bekommt Übernahmeangebot

18. August 2025 um 09:04
image
U-Blox-CEO Stephan Zizala. Foto: zVg

Der Verwaltungsrat befürwortet den Kauf durch den Finanzinvestor Advent International. Das Unternehmen würde mit rund einer Milliarde Franken bewertet.

Der Schweizer Chipdesigner U-Blox steht vor einer Übernahme durch den US-Finanzinvestor Advent International. Der Kauf soll durch dessen europäische Tochtergesellschaft ZI Zenith erfolgen.
Laut Mitteilung wird ZI Zenith ein Angebot zum Erwerb aller öffentlich gehaltenen Namenaktien von U-Blox zu einem Preis von 135 Franken pro Aktie in bar unterbreiten. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 53% auf den Durchschnittskurs der letzten sechs Monate. Damit würde das Unternehmen mit 1,05 Milliarden Franken bewertet.
Der Verwaltungsrat von U-Blox empfiehlt einstimmig die Annahme des Angebots. "Wir glauben, dass diese Transaktion eine äusserst attraktive Chance für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter darstellt, da sie es U-Blox ermöglicht, seine langfristigen strategischen Ziele mit grösserer Flexibilität und der Unterstützung eines starken und erfahrenen Finanzpartners zu verfolgen", lassen sich André Müller, Vorsitzender von U-Blox, und CEO Stephan Zizala zitieren.
Zusammen mit dem Managementteam hat sich der Verwaltungsrat verpflichtet, alle seine Aktien anzudienen. Die Empfehlung des Verwaltungsrats werde durch ein unabhängiges Gutachten gestützt, das den Angebotspreis aus finanzieller Sicht als fair bewertet. Darüber hinaus habe sich auch der grösste Einzelaktionär SEO Master Fund LP, der rund 9% der Aktien hält, zur Andienung seiner Beteiligung verpflichtet.
Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und soll voraussichtlich innerhalb der nächsten sechs Monaten abgeschlossen werden. Danach wird beabsichtigt, die U-Blox-Aktien von der SIX Swiss Exchange zu nehmen.
