Über 100 Millionen für die digitale Landwirtschaft

12. September 2025 um 15:00
Abo
image
Foto: Claudio Biesele / Unsplash

Das Bundesamt für Landwirtschaft will künftig intern digitaler Arbeiten und auch den Agrar- und Ernährungssektor digital koordinieren. Dafür spannt es mit fünf IT-Anbietern zusammen.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) verfolgt seit 2023 eine Digitalisierungsstrategie für den Schweizer Agrar- und Ernährungssektor. Im Zeitraum 2024 bis 2031 ist nach Angaben des Amts die Umsetzung diverser IT-Projekte in der Behörde selbst, aber auch in angeschlossenen Verwaltungen geplant. Für die Vorhaben wurden sechs Partner gesucht.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Kanton Neuenburg gibt sich eine E-Health-Strategie

Die elektronischen Patientenakte soll das zentrale Element des digitalen Gesundheitsökosystems werden.

publiziert am 12.9.2025
image

Strafverfahren zu Zürcher Datenleck-Affäre eingestellt

Der mögliche Abfluss von sensiblen Daten aus der Zürcher Justizdirektion wird keine strafrechtlichen Konsequenzen haben. Jedoch untersucht eine Kommission den Fall noch.

publiziert am 12.9.2025
image

Bund verlängert Cloud-Rahmenverträge mit Hyperscalern

Die 2021 ausgehandelten Rahmenverträge werden bis 2031 verlängert. Das Kostendach bleibt trotzdem bei den ursprünglichen 110 Millionen Franken.

publiziert am 12.9.2025
imageAbo

Gutachten rügt BLKB wegen Radicant und Numarics

Bei der Übernahme von Numarics durch Radicant ist es zu Versäumnissen gekommen. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung.

publiziert am 11.9.2025