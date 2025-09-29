VBS will Informatik-Steuerung gestärkt haben

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) will die Steuerung seiner Informatikprojekte gestärkt haben. Wie das Departement mitteilt, werden die Vorhaben künftig nicht mehr vom Ausschuss "Digitalisierung und IKT" des Bundesrates begleitet werden.

Anfang 2023 hatte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) angeregt, einen Ausschuss des Bundesrates für die Informatik des VBS einzusetzen. Der Bundesrat entschied, dass dies der Ausschuss "Digitalisierung und IKT" übernehmen soll. Seit Mitte 2023 hat das VBS hier regelmässig über den Stand der IT-Vorhaben und den Aufbau des Portfoliomanagements rapportiert, wie es mitteilt.

Parallel hatte der Bundesrat das VBS beauftragt, nach zwei Jahren die Zweckmässigkeit der Begleitung zu prüfen. Das VBS will den Zeitraum genutzt haben, um seine Prozesse und Strukturen zur Projektsteuerung zu stärken, wie es schreibt. Zudem seien die wichtigsten IT-Projekte des VBS in das Schlüsselprojektportfolio des Bereichs Digitale Transformation und IKT-Lenkung der Bundeskanzlei eingebunden worden und würden von der EFK geprüft. Aufgrund dieser Arbeiten hält ein vom VBS in Auftrag gegebener Bericht fest, dass die bestehenden Prozesse und Strukturen im Militärdepartement wirksam sind und den Anforderungen des Bundes genügen.

Jährlicher Rapport über IT-Projekte

Angesichts der getroffenen Massnahmen und weil einem Bundesratsausschuss keine Aufsichtskompetenzen zukommen, sei der Ausschuss zum Schluss gekommen, dass eine weitere Begleitung durch ihn nicht mehr angezeigt ist. In einem eigenen Bericht hat der Ausschuss Bilanz gezogen. Gestützt darauf hat der Bundesrat das VBS nun beauftragt, die ergriffenen sowie geplanten Massnahmen zur Beaufsichtigung seiner Informatik-Vorhaben weiterzuführen.

Wie das VBS versichert, wird es den Bundesrat bis 2027 jährlich über den Zustand der wichtigsten IT-Vorhaben informieren. Ferner werde das Departement die Umsetzung und Wirksamkeit der ergriffenen Aufsichts- und Steuerungsmassnahmen rapportieren, wie es erklärt.