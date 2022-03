Victorinox bekommt einen Transformations-Chef

Anfang 2022 hat Victorinox verschiedene Abteilungen zu einem neu geschaffenen Bereich Transformation & Technology zusammengelegt. Dieser umfasst laut Mitteilung "die Themen Innovationsmanagement, Business Services & Applications, Projekt- und Prozessmanagement, Data und BI sowie IT".

Geleitet wird der Bereich von Kilian Eyholzer. Nach Stationen in der Unternehmensberatung, in der Reisebranche und im E-Commerce stiess er im Jahr 2014 zu Victorinox. Als Global Head of E-Commerce habe er mit seinem Team die digitalen Kanäle und das Onlinegeschäft bei Victorinox erfolgreich aufgebaut, so die Mitteilung. Ab September 2020 leitete er die damals neu gegründete Abteilung Digital Business Transformation, die nun ebenfalls in den Bereich Transformation & Technology übergeht.

Eyholzer wird jetzt auch in die Geschäftsleitung von Victorinox berufen. Neben ihm nehmen auch Patrik Hauert, der seit Februar 2022 Chief Sales Officer ist, und Michela Argirò, die seit November 2021 den Bereich Supply Chain leitet, neu im Gremium Einsitz.