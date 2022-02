Vor 275 Jahren: Die weltweit erste Tech-Hochschule wird gegründet

Ludwig XV war von 1715 bis 1774 König von Frankreich. Im Alter von 37 Jahren schenkte er sich quasi zum Geburtstag die "École royale des ponts et chaussées", die ein Jahr nach dem Tod des Königs ihren Namen in den heutigen noch immer gültigen änderte: "École nationale des ponts et chaussées", die Nationale Schule für Brücken und Strassen.

Das Bildungshaus mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen war die weltweit erste Ingenieursschule und soll zu Beginn 50 eingeschriebene Schüler, aber keine Lehrkraft gezählt haben. Deshalb sollen sich die Schüler weitestgehend selbst unterrichtet haben. Henri Becquerel, Nobelpreisträger und Entdecker der Radioaktivität, besuchte die Institution.

Anders als etwa die ETH Zürich ist die Hochschule kein Mitglied der "Idea League", ein Verbund führender technischer Universitäten mehr. Die Franzosen traten 2013 aus.