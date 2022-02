Wann kommen die ersten Deepfake-Politikerinnen?

Ob es sich um die Fotografie eines echten Menschen oder ein computergeneriertes Porträt handelt, ist nahezu unmöglich zu entscheiden. Algorithmus-generierte Deepfakes sehen immer echter aus und wirken – tatsächlich – vertrauenswürdiger.

Zu diesem Schluss kommt eine Peer-Review-Studie der Universitäten in Lancaster und Berkeley. Die Wissenschaftlerin Sophie J. Nightingale und ihr amerikanischer Kollege Hany Farid untersuchten in 3 verschiedenen Experimenten, ob und wie richtige Gesichter von Deepfakes unterschieden werden können.

Die Unterscheidung von Fakes und echten Porträts ist zufällig

Deepfakes nutzen eine Form der künstlichen Intelligenz, um vorhandene Bilder oder Videos zu kombinieren und zu überlagern, um gefälschte Bilder von Personen zu erstellen. In einem ersten Versuch, sollten 315 Teilnehmende beurteilen, ob ein Foto echt oder Algorithmus-basiert ist. Die Gruppe hatte laut Forschungsbericht in weniger als der Hälfte der Fälle recht (48,2%). In der zweiten Runde erhielten 219 neue Teilnehmende Feedback zu ihren Vermutungen, was die Trefferquote auf 59% erhöhte. Ob sie richtig lagen oder nicht, war also nichts anderem als dem Zufall überlassen: "Computergenerierte Gesichter sind nicht zu unterscheiden von echten", bilanzieren die Forschenden ihre Experimente.

Das Deepfake-Durchschnittsgesicht ist vertrauenswürdig

Im dritten Experiment mit 223 Teilnehmenden sollte die Vertrauenswürdigkeit der Gesichter beurteilt werden. Dabei wurden die gefälschten Gesichter im Schnitt als vertrauenswürdiger eingestuft als echte. Nightingale und Farid glauben, dass dies daran liegt, dass Deepfake-Gesichter dem "typischen Durchschnittsgesicht" nahekommen.