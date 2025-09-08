Winterthur braucht weniger Geld für Schul-Tablets

8. September 2025 um 12:50
image
Foto: Stadt Winterthur

An den Volksschulen der Stadt sind mittlerweile grossflächig iPads im Einsatz. Das dafür vorgesehene Budget von 4,5 Millionen Franken wurde nicht komplett ausgeschöpft.

Die Stadt Winterthur kann bei der Erneuerung der IT-Infrastruktur der Volksschulen Geld sparen. Der dafür vorgesehene Kredit in Höhe von 4,5 Millionen Franken musste nicht komplett ausgeschöpft werden, wie es in einem Beschluss des Stadtrats heisst. Die Minderkosten beliefen sich auf etwas mehr als 300'000 Franken.
