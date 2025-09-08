Winterthur braucht weniger Geld für Schul-Tablets

EU spricht Milliardenstrafe gegen Google aus
Wegen der Adtech-Praktiken verhängt die EU die zweithöchste Kartellstrafe der Geschichte. Google kündigt Berufung an.
