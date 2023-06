Workplace-Spezialist Desk7 kommt in die Schweiz

Das deutsche IT-Systemhaus Desk7 hat die Gründung einer Niederlassung in der Schweiz bekannt gegeben. Die hiesige AG hat ihren Sitz im D4 Business Village in Luzern, so eine Mitteilung.

Desk7 ist IT-Systemintegrator und Serviceprovider mit Fokus auf Apple- und Microsoft-Workplace-Themen. Bislang habe man die Schweizer Kunden vom Firmensitz in Hamburg aus betreut, schreibt das Unternehmen. Für die Einrichtung der Geräte sei grundsätzlich keine physische Präsenz nötig. Komme es aber zu Problemen mit der Hardware, könne man diese nun mit dem neuen Standort schneller angehen.

Neben dem Ziel, die Kundenbetreuung zu verbessern, steht die Expansion im DACH-Raum im Fokus. Der Schweizer Markt sei mit seinen international ausgerichteten Firmen und seinen "agilen Kapitalgebern" sehr interessant. "Die Unternehmen sind international aufgestellt, Mitarbeitende hochqualifiziert und mehrsprachig, zudem mobil und engagiert. Wir freuen uns daher sehr auf die Entwicklung an diesem Standort", sagt, Daniel Rayer, Verwaltungsratspräsident von Desk7.

Für den Standort Luzern habe unter anderem die gute Verkehrsanbindung sowie die Nähe zu wesentlichen Lieferanten wie Ingram Micro, TD Synnex und Also gesprochen. Zudem biete die nah gelegene Hochschule potenzielle Nachwuchskräfte, schreibt Desk7.