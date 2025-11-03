Xelon-Gründer tritt als CEO ab

Swissquote löst CEO-Nachfolge bei Yuh intern
Jan De Schepper folgt als CEO auf Markus Schwab. Er soll die Finanz-App näher ans Mutterhaus binden.
Nach über 20 Jahren als Präsident des Verbandes kündigt Thomas Flatt seinen Rücktritt an. Seine Nachfolge soll Claude Honegger antreten.
Nach drei Jahren gibt Stephan Zizala seine Stelle beim Halbleiterhersteller auf. Im Rahmen einer Übernahme im August bleibt er als Mitglied des Verwaltungsrats beteiligt.
Die Position umfasst die strategische Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Umsetzung der Digitalstrategie. Patrick Ummel legt das Amt aus persönlichen Gründen nieder.