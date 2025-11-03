Xelon-Gründer tritt als CEO ab

3. November 2025 um 10:28
Roman Schweizer (Links) und Michael Dudli. Foto: Xelon

Michael Dudli übergibt den CEO-Posten an Roman Schweizer, bleibt aber aktiv im Unternehmen.

Der Zuger Cloud-Provider Xelon erhält einen neuen CEO. Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Firmengründer und bisherige CEO Michael Dudli die Leitung des Gesamtunternehmens im November an Roman Schweizer übergeben.
Laut seinem Linkedin-Profil arbeitete Schweizer bis 2018 knapp acht Jahre lang für Microsoft Schweiz, zuletzt als Solution Architect für Cloud-Applikationen. Danach wechselte er zu Itnetx und dann Seervision. Zuletzt war er COO und CDO im Startup-Team der Schweizer Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard.
Der bisherige CEO Michael Dudli bleibt Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident. Im Unternehmen soll er sich laut Xelon nach einer zweimonatigen Übergangsphase verstärkt auf die Weiterentwicklung der Cloud-Management-Plattform konzentrieren.
"Nachdem wir Xelon vor zwei Jahren in die zwei Business Units Cloud Infrastructure und Cloud Platform aufgeteilt hatten, ist dieser Schritt für uns die logische Weiterentwicklung", kommentiert Dudli. Die Aufteilung in zwei Geschäftsbereiche verhelfe Xelon zu mehr Agilität, um das Produktportfolio auszubauen und den Kundenerwartungen auch in Zukunft gerecht zu werden.

