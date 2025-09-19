Zürcher Gemeinderat pocht auf Open Source

19. September 2025 um 11:55
Das Parlament unterstützt einen Vorstoss mit der Forderung, den Quellcode von Software der Stadt Zürich offenzulegen.

Im vergangenen Dezember wurde im Zürcher Gemeinderat die Motion "Offenlegung des Quellcodes von Software der Stadt Zürich, Schaffung einer gesetzlichen Grundlage" eingereicht. Diese fordert, dass in einem kommunalen Erlass geregelt wird, "unter welchen Bedingungen dies für Eigenentwicklungen, Fremdaufträge oder Software-Lizenzierungen möglich ist". Dies soll analog des Bundesgesetzes über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (Embag) erfolgen.
