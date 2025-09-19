Zürcher Gemeinderat pocht auf Open Source

Weitere Versuche mit E-Collecting rücken näher
Der Nationalrat hat einer Anpassung im Bundesgesetz zugestimmt. Diese sieht auch Tests mit der elektronischen Unterschriftensammlung vor.
Die Organisation der Zürcher Gemeinden und des Kantons benötigt Unterstützung von Partnern bei der Implementierung von KI und E-Services.
Die Forschungsanstalt sah sich mit dem Lebensende seines Content Management Systems konfrontiert. Sie entschied sich für eine quelloffene Software und den Betrieb in der Cloud.
Die missbräuchliche Verwendung von Fotos und journalistischen Inhalten durch KI soll künftig verhindert werden. Der Nationalrat hat zwei entsprechende Motionen angenommen.