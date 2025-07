100 Tage Meldepflicht: Das Bacs zieht erste Bilanz

Seit dem 1. April gilt in der Schweiz eine Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Das Parlament hatte das angepasste Informationssicherheitsgesetz im September 2023 verabschiedet, der Bundesrat setzte die Revision im März 2025 in Kraft. Was das für IT-Dienstleister bedeutet, hat Rechtsanwalt Elias Mühlemann in einem Gastbeitrag für inside-it.ch ausgeführt.