Abraxas ernennt neuen Leiter Base Infrastructure Services

Abraxas verstärkt den Bereich IT Services. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, übernimmt René Manser per August 2025 die Abteilungsleitung der Base Infra­struc­ture Services. Der Bereich verantwortet zentrale IT-Dienste wie Plattform-, Netzwerk- und Sicher­heits­infrastrukturen.

René Manser sei ein versierter IT-Manager, der über umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Führung komplexer Infrastruktur- und Applikations­land­schaften verfüge, schreibt Abraxas. In seiner Arbeit soll er strategische Ziele mit der technischen Umsetzung kombinieren und so die digitale Trans­for­mation der Kundschaft vorantreiben.

"Mit René Manser gewinnen wir eine starke und erfahrene Führungs­persön­lich­keit für eine zentrale Rolle", lässt sich sein Vorgesetzter Raphael Mettan , Leiter IT Services und Mitglied der Abraxas-Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitieren. "Das stärkt die Basis unserer innovativen, zuverlässigen und sicheren IT-Services für unsere Kundinnen und Kunden."

René Manser ist ein diplomierter Wirtschaftsingenieur und Computer Scientist. Zudem verfügt er über einen Abschluss von der Wirt­schafts­hoch­schule Insead in Singapur. Er stösst von Baumer Management Services in Frauenfeld zum IT-Dienstleister. Dort war er zuletzt als CIO tätig. Zuvor war er in der gleichen Funktion schon bei Bucher Municipal in Niederweningen angestellt.