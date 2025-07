Acronis-Besitzer schliesst Schaffhauser Informatik-Campus

Das Schaffhausen Institute of Technology (SIT) ist im Jahr 2019 mit ambitionierten Zielen an den Start gegangen. Es sollte ein Informatik-Campus von Weltklasse aufgebaut werden, der die besten Talente aus aller Welt anzieht. Mit Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken wurde ein akademisches Umfeld geschaffen.