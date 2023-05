Damit, so schrieb das Fedpol , könne in einem Strafverfahren ein Bild einer verdächtigen Person, zum Beispiel aus einer Überwachungskamera, mit im Afis gespeicherten erkennungsdienstlichen Bildern abgeglichen werden. Andere Quellen wie Fotos von Ausweisen oder aus den sozialen Netzwerken würden für den Abgleich nicht verwendet werden. Auch werde das Gesichtsbild von gesuchten Personen nicht automatisch und in Echtzeit mit Überwachungskameras abgeglichen.