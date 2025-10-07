Allgeier besetzt Chefsessel neu

7. Oktober 2025 um 11:42
  • people & jobs
  • allgeier
  • sesselwechsel
  • CEO
  • Schweiz
image
Sebastian Bloch (l.) und Alex Plasa. Foto: Allgeier

Sebastian Bloch übernimmt den Posten des CEO von Alex Plasa.

Der Softwareanbieter und IT-Dienstleister Allgeier hat eine neue Spitze. Sebastian Bloch leitet seit dem 1. Oktober 2025 das Geschäft und hat Alex Plasa als CEO abgelöst, wie das Unternehmen mitteilt.
Bloch verfüge dank seiner Erfahrung in diversen Führungspositionen, unter anderem als Managing Director bei Accenture, über umfassende Branchenkenntnisse und einen strategischen Blickwinkel auf den hiesigen IT-Markt. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen sechs Jahre bei Trivadis, von denen er vier als Head of Managed Services agierte, sowie fünf Jahre bei Innobit, unter anderem in der Rolle des COO. "Gemeinsam mit der Geschäftsleitung und unserem Team werden wir das Wachstum mit klaren Schwerpunkten beschleunigen – konsequent, kundenzentriert und nachhaltig", äussert sich Bloch zu seiner neuen Rolle.
Alex Plasa, der die Stelle des CEO zehn Jahre lang innehatte, habe sich aus altersbedingten Gründen für einen Rückzug aus dem operativen Tagesgeschäft entschieden. Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt Plasa bis März 2026 Teil der Geschäftsleitung sowie des Verwaltungsrates und fokussiert sich in dieser Zeit auf das Leistungsportfolio des Unternehmens, wie Allgeier schreibt.

