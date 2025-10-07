Allgeier besetzt Chefsessel neu

Abo
"Ein CISO ist wie ein Sicherheitsgurt"
Umut Yilmaz ist CISO der Berner Kantonalbank. Im Interview spricht er über die Veränderung seiner Rolle, Cybersecurity in der Schweiz und seine grössten Sorgen.
Im September bleibt die Quote der Arbeitslosen ICT-Fachkräfte höher als der Durchschnitt aller Branchen. Die Zahl der Beschäftigten bleibt seit Anfang 2024 ohne grosse Veränderungen.
Der Distributor Arrow Electronics hat einen Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer Marco Pierro gefunden. Thomas Benz übernimmt den Posten per sofort.
Das "Digital Business Transformation Forum" stand im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Die Technologie erspart Neueinstellungen sowie Bedienungsanleitungen und ersetzt Propheten.